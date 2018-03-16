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Общество

В Кыргызстане предлагают обеспечить защитой всех участников уголовных судов

Обеспечить защитой всех участников уголовного судоисполнения, а не только свидетелей и потерпевших предлагает Министерство внутренних дел. Поправки в Закон «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства» вынесли на общественное обсуждение.

В ведомстве отмечают, что с 1 января 2019 года вводится в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс, в котором регламентируются вопросы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства.

«В нем определяется необходимость обеспечения безопасности всех участников уголовного судопроизводства, в том числе судей, присяжных заседателей и так далее. Среди мер обеспечения безопасности — официальное предостережение, ограничение доступа к сведениям о защищаемом лице, обеспечение личной безопасности, применение в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения, исключающей возможность применения в отношении участников уголовного судопроизводства насилия или иных преступных деяний, запрет на приближение», — отмечают в справке-обосновании.

Сейчас вопросы обеспечения личной безопасности защищаемых лиц определяет Закон «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства».

Еще одно новшество — запрет на приближение к защищаемому лицу тех, от кого потенциально может исходить угроза его жизни и здоровью, а также тех, кто хочет оказать давление на человека в связи с его участием в уголовном судопроизводстве.

«Запрет на приближение к защищаемому лицу устанавливается на расстояние, исключающее физический контакт с защищаемым лицом», — отмечается в справке.
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