Более всего кыргызстанцы жалуются на работу судов

В прошлом году с жалобами в институт омбудсмена обратилось около 15 тысяч граждан Кыргызстана. Об этом на итоговом форуме по результатам исследования ситуации с правами человека заявил акыйкатчи Кубат Оторбаев.
По его словам, около шести тысяч человек обратились устно.
«Есть и жалобы на социально-бытовые темы — доступ к медицине, чистой питьевой воде. За каждой жалобой стоит человеческая судьба, и мы работаем над каждым заявлением», — сказал он.
Анализ показал, что больше всего граждане жалуются на работу судов, действие или бездействие правоохранительных органов.Кубат Оторбаев
Омбудсмен сообщил, что по заказу института провели исследование ситуации с правами человека. «В его рамках мы хотели выявить ключевые проблемы прав и свобод человека на страновом и региональном уровнях, чтобы в дальнейшем работать более целенаправленно», — сказал он.