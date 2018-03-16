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Общество

Более всего кыргызстанцы жалуются на работу судов

В прошлом году с жалобами в институт омбудсмена обратилось около 15 тысяч граждан Кыргызстана. Об этом на итоговом форуме по результатам исследования ситуации с правами человека заявил акыйкатчи Кубат Оторбаев.

По его словам, около шести тысяч человек обратились устно.

Анализ показал, что больше всего граждане жалуются на работу судов, действие или бездействие правоохранительных органов.

Кубат Оторбаев
«Есть и жалобы на социально-бытовые темы — доступ к медицине, чистой питьевой воде. За каждой жалобой стоит человеческая судьба, и мы работаем над каждым заявлением», — сказал он.

Омбудсмен сообщил, что по заказу института провели исследование ситуации с правами человека. «В его рамках мы хотели выявить ключевые проблемы прав и свобод человека на страновом и региональном уровнях, чтобы в дальнейшем работать более целенаправленно», — сказал он.
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