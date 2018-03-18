16:03
USD 68.27
EUR 84.11
RUB 1.19
Общество

Десять вопросов о режиссере Люке Бессоне. Тест

Сегодня одному из самых известных французских кинорежиссеров, сценаристов и продюсеров Люку Бессону исполнилось 59 лет. Родился он 18 марта 1959 года в Париже.

В детстве Люк совсем не мечтал о карьере режиссера. Но полученная в 17 лет травма круто изменила его жизнь и в итоге подарила миру еще одного мастера кино.

Наверняка вы посмотрели хотя бы одну картину Люка Бессона, ведь он снял много фильмов, ставших мировыми хитами. Но вот насколько вы действительно знакомы с его творчеством, узнаете, пройдя наш тест.
Ссылка:
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша на выходные: 17-18 марта
На соискание кинопремии «Ак илбирс» поступило 27 заявок
Афиша на неделю: 12-16 марта
Афиша на выходные: 10-11 марта
Афиша на неделю: 5-9 марта
Кино для детей. Что посмотреть в марте
Афиша на выходные: 3-4 марта
На премию «Оскар» претендуют пять иностранных фильмов
Афиша на неделю: 26 февраля — 2 марта
Афиша на выходные: 24-25 февраля
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене «Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене
Как я&nbsp;снимал &laquo;ночную бабочку&raquo; Как я снимал «ночную бабочку»
Бизнес
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom
O!TV увеличил список рейтинговых каналов до&nbsp;140! O!TV увеличил список рейтинговых каналов до 140!
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!