Десять вопросов о режиссере Люке Бессоне. Тест

Сегодня одному из самых известных французских кинорежиссеров, сценаристов и продюсеров Люку Бессону исполнилось 59 лет. Родился он 18 марта 1959 года в Париже.

В детстве Люк совсем не мечтал о карьере режиссера. Но полученная в 17 лет травма круто изменила его жизнь и в итоге подарила миру еще одного мастера кино.

Наверняка вы посмотрели хотя бы одну картину Люка Бессона, ведь он снял много фильмов, ставших мировыми хитами. Но вот насколько вы действительно знакомы с его творчеством, узнаете, пройдя наш тест.