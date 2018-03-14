Арест кыргызстанца в США. МИД держит ситуацию на контроле

Посольство Кыргызстана в США держит ситуацию с арестом в Чикаго 27-летнего кыргызстанца Мурасбека Элчиева на контроле. Как сообщили в МИД КР, официального уведомления от американской стороны о задержании в дипломатическую миссию не поступало.

Читайте по теме В Чикаго задежан кыргызстанец по подозрению в сексуальном домогательстве

В МИД КР этот вопрос также взят на контроль. Кыргызстанца обвиняют в совершении преступления против личности. Ему инкриминируют похищение, сексуальные домогательства при отягчающих обстоятельствах и незаконное лишение свободы. Судья отказал ему в освобождении под залог. Он работал в Чикаго таксистом. При задержании в его машине под сиденьем обнаружили мобильный телефон потерпевшей.