15:52
USD 68.08
EUR 84.01
RUB 1.20
Происшествия

В Чикаго задежан кыргызстанец по подозрению в сексуальном домогательстве

В городе Чикаго задержан таксист — уроженец Кыргызстана. Об этом пишет американское издание ChicagoTribune.

По его данным, 27-летний Мурасбек Элчиев арестован в субботу. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям: похищение, сексуальные домогательства при отягчающих обстоятельствах и незаконное лишение свободы. Судья отказал ему в освобождении под залог.

Согласно материалам следствия, на которые ссылается ChicagoTribune, 24-летняя девушка остановила такси, за рулем которого был Мурасбек Элчиев. Он заметил, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения, и повез ее в неизвестном направлении. Он не обращал внимания на ее просьбы остановиться и выпустить ее, требуя вступить с ним в половую связь. Так продолжалось больше часа, и в какой-то момент потерпевшая смогла покинуть салон автомобиля. «Но водитель такси преследовал ее еще два квартала и преграждал путь, заставляя сесть обратно в машину», — говорится в материале американского издания.

Кроме того, как отмечается, он специально закрыл камеру, установленную в салоне автомобиля, но она запечатлела, как жертва садится в машину, также ее слова подтверждает аудиозапись. Во время задержания у кыргызстанца под сиденьем был обнаружен мобильный телефон потерпевшей.
Ссылка:
просмотров: 721
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец российскую школьницу не совращал. Провинился в другом
Замира Сыдыкова о задержании сына в США: обвинение не предъявлено
Кыргызстанцев задержали в США за контрабанду оружия в Чечню
В Бишкеке мужчину подозревают в сексуальных действиях в отношении падчерицы
В США лось столкнулся с вертолетом и сбил его
У Boeing в воздухе развалился двигатель, пассажиры сняли это на видео
В США зампрокурора застрелил обвиняемого подростка во время суда
Американский рыбак хотел спасти акулу и едва не поплатился за это
В Оше военного-контрактника, убившего таксиста, приговорили к 22 годам тюрьмы
Более 100 человек пострадали при крушении поезда в США
Популярные новости
ДТП на&nbsp;объездной: число жертв возросло до&nbsp;четырех ДТП на объездной: число жертв возросло до четырех
Замира Сыдыкова о&nbsp;задержании сына в&nbsp;США: обвинение не&nbsp;предъявлено Замира Сыдыкова о задержании сына в США: обвинение не предъявлено
Последствия второго пожара на&nbsp;Ошском рынке Последствия второго пожара на Ошском рынке
В&nbsp;Бишкеке снова горит Ошский рынок В Бишкеке снова горит Ошский рынок
Бизнес
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта
Примите участие в&nbsp;весеннем полумарафоне&nbsp;&mdash; BAKAI BANK JAZ DEMI&mdash;2018 Примите участие в весеннем полумарафоне — BAKAI BANK JAZ DEMI—2018
Diamond Asia Prestige&nbsp;&mdash; эксклюзив от&nbsp;Росинбанка и&nbsp;UnionPay International Diamond Asia Prestige — эксклюзив от Росинбанка и UnionPay International