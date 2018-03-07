В Чикаго задежан кыргызстанец по подозрению в сексуальном домогательстве

В городе Чикаго задержан таксист — уроженец Кыргызстана. Об этом пишет американское издание ChicagoTribune.

По его данным, 27-летний Мурасбек Элчиев арестован в субботу. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям: похищение, сексуальные домогательства при отягчающих обстоятельствах и незаконное лишение свободы. Судья отказал ему в освобождении под залог.

Согласно материалам следствия, на которые ссылается ChicagoTribune, 24-летняя девушка остановила такси, за рулем которого был Мурасбек Элчиев. Он заметил, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения, и повез ее в неизвестном направлении. Он не обращал внимания на ее просьбы остановиться и выпустить ее, требуя вступить с ним в половую связь. Так продолжалось больше часа, и в какой-то момент потерпевшая смогла покинуть салон автомобиля. «Но водитель такси преследовал ее еще два квартала и преграждал путь, заставляя сесть обратно в машину», — говорится в материале американского издания.

Кроме того, как отмечается, он специально закрыл камеру, установленную в салоне автомобиля, но она запечатлела, как жертва садится в машину, также ее слова подтверждает аудиозапись. Во время задержания у кыргызстанца под сиденьем был обнаружен мобильный телефон потерпевшей.