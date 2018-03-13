В Бишкекзеленхозе рассказали, сколько заработали от продажи древесины

В 2017 году Бишкекзеленхоз заработал от продажи древесины всего 44 тысячи сомов. Такие данные представила главный агроном МП «Бишкекзеленхоз» Эльнура Жолдошева.

По ее словам, с 2015 года проводится инвентаризация состояния зеленых насаждений.

Из половины обследованных деревьев выявлено 6 тысяч представляющих угрозу. За три года снесено 2,5 тысячи аварийных деревьев. Эльнура Жолдошева

Остальные вырубленные стволы попали под реконструкцию деревьев.

«Приживаемость саженцев определяется через год после посадки. Сажали мы во второй половине 2017 года, так что во второй половине 2018-го должны взять на баланс. Но, судя по набухшим почкам, уже можно определить, как крупномерные саженцы перезимовали. Приживаемость по визуальному осмотру составила 85 процентов», — добавила главный агроном.