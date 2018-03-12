ДТП с пьяным помощником прокурора. Экспертиза выяснит, как погибла жертва

В Токмакском городском суде продолжается процесс по факту ДТП, произошедшего 19 июля 2017 года на объездной дороге.

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Помощник прокурора Первомайского района Бишкека Данияр Сейталиев, будучи пьяным, не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину. В результате погибла молодая женщина. У нее остался двухлетний ребенок.

Как сообщили ИА «24.kg» в канцелярии суда, назначена комплексная экспертиза. Выясняют, из-за чего погибла молодая женщина. По версии обвинения, она умерла вследствие удара машины под управлением Данияра Сейталиева, когда она съехала с трассы и врезалась в стоящее на обочине авто. Однако защитники Данияра Сейталиева утверждают, что женщина упала в лужу и захлебнулась.

Комплексную экспертизу назначили в начале февраля. Срок ее проведения месяц, но результатов еще нет. Суд не могут продолжить, пока не будет установлена причина смерти.

Данияру Сейталиеву предъявили обвинение лишь в том, что он скрылся с места аварии. Следствие не сочло его виновным ни в совершении ДТП, ни в вождении автомобиля в пьяном виде. Родственники погибшей возмущены и требуют привлечь его к ответственности.

В Генпрокуратуре также не могут до сих пор представить результаты проверки, почему в машине у Данияра Сейталиева оказалось 25 томов уголовных дел, тогда как по инструкции они должны храниться в канцелярии Первомайского райсуда Бишкека.