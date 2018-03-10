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Общество

Реклама наркотиков в Бишкеке. Милиция начала проверку

После публикации ИА «24.kg» о рекламе наркотиков в Бишкеке милиция начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По их данным, на место выехала следственно-оперативная группа.

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Отметим, надпись с адресами наркоторговцев появилась на детской площадке на улице Ахунбаева, 98.

Ранее подобное объявление появилось на пересечении улицы Уметалиева и проспекта Чуй. Обычно после таких сообщений на место выезжают участковые и закрашивают надписи.

Пропаганда и реклама синтетического наркотика в Кыргызстане запрещена. Это наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

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