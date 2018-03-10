Руководители Минобразования не хотят бороться с причинами коррупции

Министерство образования и науки КР исполнило детализированный план по демонтажу системной коррупции лишь на 25 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе президента страны.

По их данным, ведомство не исполнило 108 антикоррупционных мероприятий (52 процента).

Рабочая группа Совета безопасности, рассмотрев отчет по исполнению рекомендованных антикоррупционных мер, признала работу Минобразования недостаточной.

Министерство является коррупционно емким госорганом. Зоны повышенного коррупционного риска присутствуют начиная с детских садов, школ, вузов и заканчивая наукой, проведением государственных закупок и использованием бюджетных средств. Пресс-служба президента КР

«До сих пор не внедрена программа электронной записи детей в школы, не разработаны и не внедрены программы стимулирования для открытия и развития частных детских садов путем предоставления льготных кредитов, в вузах не используется электронная система контроля на плагиат студенческих исследовательских работ. Кроме того, не отработан механизм проверки автошкол в части выполнения образовательных программ и качества подготовки водителей», — говорится в сообщении.

На заседании рабочей группы особо отметили недостатки в работе лицензионного отдела и Департамента науки при МОиН, где ранее выявлены значительные коррупционные риски.

По мнению членов рабочей группы Совбеза, налицо явное нежелание отдельных руководителей Минобразования бороться с причинами коррупции.

«Во многих отраслях науки сегодня подготовлено множество научных работ, которые, к сожалению, фактически неприменимы на практике и по большей степени малоэффективны. Кроме того, многие диссертационные и докторские работы не имеют к своим авторам никакого отношения. Такая ситуация наносит вред отечественной науке», — отметили члены рабочей группы.

Статс-секретарь министерства Жапаркул Ташиев заверил, что представленные рекомендации не останутся без внимания и будут исполнены.

Министерству образования и науки рекомендовано в срочном порядке приступить к реализации частично исполненных и неисполненных мероприятий, а также наложить дисциплинарные взыскания сотрудникам всех управлений центрального аппарата, не выполнившим антикоррупционные мероприятия детализированного плана.