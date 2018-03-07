Военные Кыргызстана и России потренировались с артиллерией и авиацией.

По данным управления информационного обеспечения Генерального штаба, 5-7 марта прошла совместная командно-штабная тренировка органов управления сухопутных войск ВС КР и Центрального военного округа Министерства обороны России по планированию совместной операции.

«Цели тренировки — создание единой системы управления Объединенной группировки войск, слаживание органов управления при подготовке и ведении совместной операции по обеспечению военной безопасности в регионе, а также отработка взаимодействия войск при выполнении задач», — сообщили в ГШ.

На заключительном этапе подразделения отрабатывали действия по блокированию и нейтрализации незаконных вооруженных формирований. В ход пошла артиллерия, а также авиация 999-й базы ВС РФ в Канте.