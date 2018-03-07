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Общество

Детям в приемных семьях будут платить двойной прожиточный минимум

В Кыргызстане предлагают изменить положение о приемных семьях. Документ вынесли на общественное обсуждение.

По информации Министерства труда и социального развития, в 2017 году 894 ребенка определены в интернаты. В настоящее время в них воспитывают более 13 тысяч детей.

Ранее принятое положение не учитывало национальные традиции многодетности кыргызских семей.

Новая редакция предлагает более простые и удобные финансовые механизмы оплаты содержания ребенка и труда приемного родителя. При этом упраздняются все предусмотренные ранее виды оплат и льгот.

В основу определения размера оплаты содержания ребенка предлагается взять прожиточный минимум для ребенка, умноженный на два. Двойной прожиточный минимум определяется сложными жизненными обстоятельствами ребенка, как правило потребностью в одежде, обуви, усиленном питании, реабилитации, дополнительных услугах для развития.

В будущем планируется перейти к модели профессиональной приемной семьи, предполагающей не только содержание приемного ребенка, но и его реабилитацию, вовлечение приемных родителей в командную работу по реинтеграции ребенка в свою биологическую семью.
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