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Общество

Финансовые нарушения на 4,3 миллиона сомов выявили в Министерстве культуры

По итогам планового аудита в Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана, его подведомственных учреждениях и территориальных органах выявили финансовые нарушения на 4,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, необоснованные выплаты заработной платы составили 800 тысяч сомов, использование специальных средств, минуя систему казначейства, — 100 тысяч сомов, нецелевое использование государственных средств — 300 тысяч сомов, арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, — 3,1 миллиона сомов.

Из общей суммы финансовых нарушений восстановлению подлежат 3,5 миллиона сомов. Из них возместили 800 тысяч сомов.

«Необоснованные выплаты заработной платы выявили в Республиканской средней специальной музыкальной школе-интернате имени М. Абдраева, Кыргызском национальном академическом драматическом театре, Национальном культурном центре, Нарынском музыкальном драматическом театре, Иссык-Кульском областном музыкально-драматическом театре и Иссык-Кульской областной телерадиокомпании», — подчеркнули в СП.

В министерстве и его подведомственных подразделениях выявили потери бюджета на 1,6 миллиона сомов. Нерационально использованные средства составили 33,9 миллиона сомов.

В 2014 году правительство решило снять фильм о Шабдане батыре. Смету утвердили в 80 миллионов сомов. Минфин выделил в 2014-м 20 миллионов сомов. Из них 11,5 миллиона сомов потратили на заработную плату, приобретение материалов и оборудования и изготовление необходимых реквизитов. Оставшиеся 60 миллионов сомов для съемок фильма не выделили.

«Съемки приостановили 1 ноября 2015 года. В результате 11,5 миллиона сомов израсходованы без достижения поставленных целей. Неиспользованный остаток средств в 8,5 миллиона сомов находился на лицевом счете директора картины. Средства вернули в бюджет», — говорится в сообщении.

По итогам аудита руководству министерства выдали предписания по устранению выявленных нарушений и недостатков.
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