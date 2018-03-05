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Общество

Кыргызстанец пытался подкупить сотрудника ФСБ на Сахалине

В городе Поронайске Сахалинской области в суд направили дело о попытке подкупа сотрудника ФСБ гражданином Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, следствие установило, что 8 декабря 2017 года обвиняемый, находясь в Поронайске в отделе УФСБ России по Сахалинской области, передал начальнику отдела регионального управления взятку в 10 тысяч рублей.

Он хотел, чтобы сотрудник ФСБ за деньги помог его знакомому избежать привлечения к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Начальник отдела от денег отказался и сообщил о произошедшем в следственные органы.
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