Суровая зима. Семь процентов площадей озимых в плохом состоянии

Специалисты отобрали пробы и проверили состояние озимых после перезимовки. О результатах ИА «24.kg» рассказали в Департаменте по экспертизе сельхозкультур Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР.

По их данным, в хорошем состоянии только 52,1 процента площадей озимых, в удовлетворительном — 41 процент, в плохом — 7 процентов.

«В целом ничего страшного. Если сравнивать по регионам, то в Чуйской области в плохом состоянии оказалось 9,9 процента озимых, в Джалал-Абадской — 5,7 процента, на Иссык-Куле — 0,7 процента. Зима была суровая, малоснежная. Можно подкормить сельхозкультуры, местами подсеять. Теперь все зависит от весны. Только потом можно будет давать прогноз на урожай», — отметили в департаменте.