Афиша на выходные: 3-4 марта

Театр

3 марта. Комедия «Безумный день, или Женитьба...»

Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П.Федорова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

3 марта. Опера в двух действиях «Сельская честь»

Поводом для сочинения произведения послужил конкурс одноактных опер. Для участия в нем Масканьи прервал работу над оперой «Ратклиф». Новелла итальянского писателя Д.Верга отличалась максимальной концентрацией действия, сюжета. Ее события развертываются в пределах одного утра.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

4 марта. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайле Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

4 марта. Балет «Лебединое озеро»

В спектакле примут участие солистка Новосибирского театра оперы и балета Ольга Гришенкова и премьер Михайловского театра, ведущий солист балета Новосибирского театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Эрнест Латыпов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Концерты

4 марта. Концерт гитарного дуэта из Италии «Бланкосинакори»

Живое звучание и невероятная харизма итальянских музыкантов не оставят никого равнодушным.

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 17.00.

Выставки, ярмарки

31 марта-1 апреля. Выставка минералов и изделий из камня

Выставка приурочена к Дню геолога, который празднуют 1 апреля.

Выставочный зал фирмы «Опал», 11.00-15.00.

3-4 марта. Выставка художников

Представлены художники, участвовавшие в пленэре на Иссык-Куле, из Беларуси, Узбекистана, России, Кыргызстана.

Галерея «Аль-Хаят».

3 марта. Выставка-ярмарка АгроЭкспо «Шелковый путь 2018»

Представлены сельскохозяйственное оборудование, семена культур, удобрения, химические средства защиты растений и других необходимых товаров для сельхозпроизводителей.

Ошский национальный драматический театр имени С.Ибраимова, 10.00-18.00.

3-4 марта. Выставка «Кульджаке»

Выставка посвящена памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 10.00-17.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

3 марта. Занятие по кундалини-йоге «Посейте свое процветание»

На занятии узнаете очень мощные и действенные практики, которые помогут сфокусироваться на своей истинной сущности.

АУЦА, 10.00.

3 марта. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс проведет член Союза художников КР, выпускница Московского художественного института имени В.Сурикова Нюргуяна Инокентьева. Принять участие могут все желающие, независимо от уровня подготовки. Материал входит в стоимость.

«Галерея М», 12.00, 15.00.

3 марта. Практическая лекция об искусстве

Лекторы совмещают теоретические и практические занятия, чтобы показать, что рисовать можно и нужно по-разному, чтобы познакомить вас с разными техниками рисунка и живописи, чтобы посмотреть, как по-своему все смотрят на мир, и увидеть, как смотрите на мир вы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.30-12.30.

4 марта. Роспись в стиле поп-арт на джинсовых куртках

Если не умеете рисовать — не беда, вас этому научат. Берите любимые джинсовые куртки и приходите на мастер-класс. В стоимость включены материалы. Запись по ссылке.

Кофейня Sierra (ТЦ «Таш-Рабат»), 15.00.

4 марта. Импров-клуб

Импров-клуб — это мини-театр, где спектакли рождаются спонтанно. Кто-то считает, что импровизация помогает взбодриться, кому-то она помогает расслабиться, а кому-то получить опыт выступления перед публикой.

Ololo art Studio, 17.00.

4 марта. Бесплатные курсы для женщин

Конгресс женщин Кыргызстана приглашает на бесплатные курсы по следующим направлениям: бизнес-планирование, госрегулирование бизнеса, ораторское мастерство и основы компьютерной грамотности. Регистрация по телефону 0559023044.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени К.Баялинова, 9.00.

Кино

3 марта. Показ фильма «Оралман»

Фильм рассказывает о живущей в Афганистане казахской семье, которой в 1930-х годах пришлось бежать от репрессий на родине. Спустя годы семья получает квоту на переселение в Казахстан и собирается в обратную дорогу. Подробнее

Дом кино имени Ч.Айтматова, 16.00.

4 марта. Показ фильма «Однажды в Ирландии» (2011)

Женщины, выпивка и веселые шутки — вот радости добродушного ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он никогда не помышлял о геройстве, пока однажды в городишке Голуэй не появился агент ФБР, который призвал незадачливого служителя порядка помочь ему накрыть международную банду наркоторговцев. Смогут ли сработаться веселый рыжий ирландец и решительный афроамериканец?

ololohaus, 19.30.

Для детей

3 марта. Музыкальная сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о луковичном мальчике Чиполлино понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

3 марта. Арт-уроки для детей

В эту субботу пройдут мастер-классы «Мыловарение», «Торт «Дамские пальчики», «Рисование на ткани в технике батик», «Поделка «Корзина с цветами». В стоимость включены материалы.

Excellent English School, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.

3 марта. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

4 марта. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

4 марта. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

4 марта. Спектакли «Счастье для всех!» и «Кыялкеч Егор»

Счастье так неуловимо и бесконечно. Или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье для всех!» услышал от своей мамы, что именно они приносят людям счастье. Зрители узнают, почему эти птицы считаются символом счастья.

Ленивый и злобный медведь силой забирает у лесных жителей выращенный ими на огороде урожай. И если бы не появился фантазер и выдумщик ежик Егорка, справедливость не была бы восстановлена.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.