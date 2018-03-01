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Общество

В Кыргызстане в пять раз выросло число осужденных за терроризм и экстремизм

В Кыргызстане каждый пятый осужденный за преступления террористического характера и экстремистской направленности — женщина. Такие данные привело Управление ООН по наркотикам и преступности в КР.

При этом число осужденных за терроризм и экстремизм выросло в 5,3 раза, а заключенных в закрытых исправительных учреждениях (ЗИУ) — в три. Если в 2010 году в колониях за подобные преступления отбывали наказание 62 заключенных, то в 2017-м уже 191. Из них 14 человек приговорили к пожизненному лишению свободы, еще 10 — к срокам, превышающим 20 лет.

Всего за экстремизм и терроризм в 2017 году осудили 422 человека. В 2010-м — 79. Большая часть осужденных —люди в возрасте 31-45 лет (48,7 процента).

«В исправительных учреждениях закрытого типа содержится всего 45,3 процента осужденных за терроризм и экстремизм. 46,6 процента из них совершили преступление впервые», — сказано в отчете.
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