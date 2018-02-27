Делом Текебаева заинтересовались международные правозащитники. Будут помогать

Дело экс-депутата парламента Омурбека Текебаева носит политический оттенок и должно быть пересмотрено в международных институтах. Об этом ИА «24.kg» сообщила глава Ассоциации защиты прав человека в Центральной Азии Надежда Атаева.

По ее словам, эксперты организации готовы оказать адвокатам Омурбека Текебаева любую помощь при рассмотрении в международных инстанциях. Надежда Атаева добавила, что при изучении материалов уголовного дела Омурбека Текебаева правозащитники отметили повсеместные нарушения, ограничение доступа к справедливому правосудию и факт того, что осужденный Омурбек Текебаев находится в условиях, унижающих его человеческое достоинство. Речь идет об установке в его камере приборов круглосуточного видеонаблюдения.

Дело Омурбека Текебаева интересно еще и тем, что именно он является автором законов, прописывающих основополагающие права и свободы гражданина Кыргызстана. Теперь он оказался, получается, по ту сторону закона. Надежда Атаева.

Лидера партии «Ата Мекен» приговорили к 8 годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Он признан виновным по статье «Коррупция» УК КР.