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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (18)

Делом Текебаева заинтересовались международные правозащитники. Будут помогать

Дело экс-депутата парламента Омурбека Текебаева носит политический оттенок и должно быть пересмотрено в международных институтах. Об этом ИА «24.kg» сообщила глава Ассоциации защиты прав человека в Центральной Азии Надежда Атаева.

По ее словам, эксперты организации готовы оказать адвокатам Омурбека Текебаева любую помощь при рассмотрении в международных инстанциях. Надежда Атаева добавила, что при изучении материалов уголовного дела Омурбека Текебаева правозащитники отметили повсеместные нарушения, ограничение доступа к справедливому правосудию и факт того, что осужденный Омурбек Текебаев находится в условиях, унижающих его человеческое достоинство. Речь идет об установке в его камере приборов круглосуточного видеонаблюдения.

Дело Омурбека Текебаева интересно еще и тем, что именно он является автором законов, прописывающих основополагающие права и свободы гражданина Кыргызстана. Теперь он оказался, получается, по ту сторону закона.

Надежда Атаева.

Лидера партии «Ата Мекен» приговорили к 8 годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Он признан виновным по статье «Коррупция» УК КР.
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