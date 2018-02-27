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Общество

Только 216 школ в Кыргызстане с русским языком обучения

Всего в республике сегодня действует 2 тысячи 236 школ, из них 409 с углубленным изучением различных предметов и 92 частные. Такие данные представили в Министерстве образования и науки.

По данным ведомства, 75 процентов школьников посещают образовательные учреждения с кыргызским языком обучения (1 тысяча 423 школы).

С русским языком обучения функционирует 216 школ, с узбекским — 43, таджикским — 3 и со смешанными языками обучения (в основном кыргызско-русские) — 551 школа.

За 5 лет число школьников увеличилось на 16 процентов и превысило 1,1 миллиона. В городах произошло увеличение на 25 процентов, в сельских регионах — на 12.
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