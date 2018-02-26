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Общество

В Кыргызстане три нарушения на дороге будут грозить переобучением в автошколе

В Кыргызстане три нарушения на дороге будут грозить переобучением в автошколе. Поправки в Кодекс об административной ответственности МВД КР вынесло на общественное обсуждение.

Законопроект предусматривает административное взыскание в виде дополнительного обучения в автошколе с последующей проверкой знаний правил дорожного движения.

Допобучение грозит водителям транспортных средств, совершившим в течение года правонарушения три раза и более.

Ранее в правительстве рассматривали введение балльной системы для нарушителей ПДД.

Также законопроектом в пять раз увеличивают штраф за нарушение условий и правил лицензирования перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств. Граждане должны будут платить штраф в размере пятидесяти, а должностные лица — ста расчетных показателей (5 и 10 тысяч сомов соответственно).

Кроме того, повышают штрафы за превышение скорости на дороге, игнорирование стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора и непристегнутый ремень.

За езду на неисправном транспорте предлагают налагать штраф в 20 расчетных показателей (2 тысячи сомов).
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