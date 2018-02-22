Драка в военном лицее. Отчисленных курсантов восстановили

Отчисленных за драку курсантов Кыргызского национального военного лицея восстановили. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил начальник управления военного образования Государственного комитета по делам обороны Талгат Саалаев.

По его словам, решение принято по просьбе родителей лицеистов.

«В связи с тяжелым семейным положением некоторых курсантов решено восстановить всех отчисленных за драку. Их родители неоднократно обращались на имя председателя ГКДО с такой просьбой. Решение о восстановлении принимается либо в отношении всех курсантов, либо ни одного из них. Родители обещали участвовать в совместном воспитании детей», — рассказал Талгат Саалаев.

Начальник управления военного образования также сообщил, что в отношении офицеров, допустивших драку в лицее, приняты меры дисциплинарного характера. «Решается вопрос ротации офицерского состава», — отметил Талгат Саалаев.

Напомним, 5 февраля два курсанта военного лицея имени Д. Асанова самовольно ушли играть в компьютерный клуб. Там местные подростки стали приставать к ребятам с вопросами и пинать их. На защиту решили встать другие курсанты, из-за чего завязалась драка. После инцидента из лицея отчислили 13 курсантов, в отставку ушел начальник военного образовательного учреждения.