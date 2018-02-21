19:15
-3
USD 68.11
EUR 84.18
RUB 1.21
Общество

Интерпол больше не разыскивает друга Максима Бакиева Евгения Гуревича

Интерпол больше не разыскивает Евгения Гуревича. Об этом ИА «24.kg» сообщил представитель его интересов Алексей Елисеев.

По словам адвоката, это означает, что отменен ордер на розыск, арест и экстрадицию в отношении Евгения Гуревича, включенный в базу Интерпола по линии Генпрокуратуры Кыргызстана. Как пояснил Алексей Елисеев, его клиент — гражданин другого государства и чиновником в Кыргызстане не был.

«Мне удалось доказать, что его преследование является не общеуголовным, а политическим», — отметил Алексей Елисеев.

Напомним, Евгений Гуревич занимал должность финансового советника экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Он являлся генеральным директором ЗАО «MGN Group», в апреле 2009 года вошел в совет директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» и ОАО «Электрические станции». С осени 2009 года Евгений Гуревич был финансовым консультантом Центрального агентства Кыргызстана по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), возглавляемого Максимом Бакиевым.

В 2011 году суд Кыргызстана заочно приговорил Евгения Гуревича к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

В октябре 2013 года ему уже в США предъявили обвинение в заговоре и препятствовании правосудию по гражданскому делу по обвинению в торговле акциями компании Global Industries. 
Ссылка:
просмотров: 1632
Версия для печати
Материалы по теме
Спецоперация в Алматы. Депутату парламента предъявлено обвинение по двум статьям
В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России
Невыездной и без денег. Суд наложил арест на зарплату адвоката Текебаева
Телеканал НТС. Максим Бакиев против Омурбека Бабанова
Суд по делу депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой возобновился
Михаил Саакашвили грозился прыгнуть с крыши. Полицейские его задержали
«Золотая тюрьма» для арестованных за коррупцию саудовских принцев
Гендиректора строительной компании «Иска строй» отпустили под домашний арест
У арестованных принцев власти Саудовской Аравии конфискуют $800 миллиардов
В деле Канатбека Исаева появился еще один фигурант
Популярные новости
Спецоперация в&nbsp;Алматы. Что известно о&nbsp;задержанном депутате и&nbsp;бизнесменах Спецоперация в Алматы. Что известно о задержанном депутате и бизнесменах
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Вину переложили на&nbsp;&laquo;стрелочников&raquo;? Опрос Авария на ТЭЦ. Вину переложили на «стрелочников»? Опрос
90-летняя мама журналиста просит не&nbsp;отбирать у&nbsp;нее квартиру. Негде жить 90-летняя мама журналиста просит не отбирать у нее квартиру. Негде жить
Еще одна открытка от&nbsp;Омурбека Текебаева. Поздравил супругу с&nbsp;днем рождения Еще одна открытка от Омурбека Текебаева. Поздравил супругу с днем рождения
Бизнес
Подарки для мужчин: идеи к&nbsp;23&nbsp;февраля Подарки для мужчин: идеи к 23 февраля
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем родного языка MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем родного языка
MegaCom: как экономить на&nbsp;связи за&nbsp;границей MegaCom: как экономить на связи за границей
O!Store: Получите БОНУС до&nbsp;1000 сомов при покупке смартфона O!Store: Получите БОНУС до 1000 сомов при покупке смартфона