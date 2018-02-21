Интерпол больше не разыскивает друга Максима Бакиева Евгения Гуревича

Интерпол больше не разыскивает Евгения Гуревича. Об этом ИА «24.kg» сообщил представитель его интересов Алексей Елисеев.

По словам адвоката, это означает, что отменен ордер на розыск, арест и экстрадицию в отношении Евгения Гуревича, включенный в базу Интерпола по линии Генпрокуратуры Кыргызстана. Как пояснил Алексей Елисеев, его клиент — гражданин другого государства и чиновником в Кыргызстане не был.

«Мне удалось доказать, что его преследование является не общеуголовным, а политическим», — отметил Алексей Елисеев.

Напомним, Евгений Гуревич занимал должность финансового советника экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Он являлся генеральным директором ЗАО «MGN Group», в апреле 2009 года вошел в совет директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» и ОАО «Электрические станции». С осени 2009 года Евгений Гуревич был финансовым консультантом Центрального агентства Кыргызстана по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), возглавляемого Максимом Бакиевым.

В 2011 году суд Кыргызстана заочно приговорил Евгения Гуревича к 15 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.

В октябре 2013 года ему уже в США предъявили обвинение в заговоре и препятствовании правосудию по гражданскому делу по обвинению в торговле акциями компании Global Industries.