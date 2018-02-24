Прикованный жизнью. Почему Аскар не платит 200 сомов, чтобы спуститься на улицу

Почти 16 лет назад произошла трагедия, кардинально изменившая жизнь молодого человека. Аскар Турдугулов планировал отпраздновать свое совершеннолетие в кругу друзей, а встретил его на больничной койке.

Травма позвоночника лишила Аскара движения. В такой ситуации многие сдаются, но только не он. Закончил институт, устроился на работу, женился. Сегодня он занимается интернет-маркетингом и ведет канал в «Телеграм» «Жизнь после травмы позвоночника».

Корреспондент ИА «24.kg» побывала в гостях у Аскара и его жены Наргизы и узнала, как жить, прикованным к инвалидной коляске, зачем ему соцсети, где нашел любимую, о чем они мечтают...

Ночь, лишившая движения

Аскар встречает с улыбкой. Глядя на молодого парня, сидящего в офисном кресле в светлом, просторном зале, сразу и не скажешь, что он не может ходить. Лишь стоящие рядом ходунки дают понять это.

Он не скрывает, что с ним произошло. Свою историю рассказывал не раз.

«Травму я получил за месяц до совершеннолетия. Это произошло в ночь на 7 июля 2002 года. Я отдыхал на Иссык-Куле, вернулся в коттедж и обнаружил, что дверь в здание закрыта, полез по лестнице и сорвался. Упал на перила.

Нашли меня утром — без сознания и с пробитой головой. Вызвали «скорую». А пока ждали врачей, подняли и донесли до койки, не зная, что у меня пострадала еще и спина. При травмах позвоночника перемещать человека запрещено, поскольку очень легко дополнительно травмировать спинной мозг. Может, не переносили бы меня тогда, последствия были бы легче, кто теперь знает.

Помню, как очнулся в больнице Чолпон-Аты с перемотанной головой. Первыми моими слова были: «Не говорите маме!». Но уже сказали... В тот же день меня отвезли в Бишкек в Национальный госпиталь. Узнав о моей травме, навестить меня пришли друзья, одногруппники. Честно говоря, не хотел их видеть», — написал он.

Как научиться жить заново

Поддержка родных, их самоотдача, любовь и упорство самого Аскара, бесконечные массажи, упражнения позволили значительно улучшить состояние.

«Я много читал, — говорит он. — Мама работала в библиотеке вуза, приносила много книг по травме позвоночника, изучал все, что касалось моей травмы, истории людей, попавших в схожую ситуацию, их путь к восстановлению. Я понял, что у меня есть надежда и моя мечта встать на ноги сбудется. И внутренний голос, назовем это так, всегда говорил: «У тебя все будет хорошо».

К сожалению, в Кыргызстане травма спинного мозга и перелом позвоночника абсолютно не реабилитируются.

«Есть какие-то общие процедуры, но нет специализированных центров. Смотрю, какие сейчас делают операции, какие чудеса творят. Но никто из врачей не дает стопроцентную гарантию. Поэтому решил подождать, медицина и наука не стоят на месте», — рассказывает Аскар.

Благодаря годам тренировок парню удалось вернуть небольшие движения ногам. Аскар поднимает коленку, немного наклоняется вперед в кресле — показывает достижения. Говорит, что может подняться самостоятельно, но для этого нужна опора для рук.

Один из 175 тысяч

«Как я занялся проектом «Доступная среда»? У меня всегда была мечта поехать в театр оперы и балета на какой-нибудь спектакль. Приехал, и увидел, что для людей с ограниченными возможностями здоровья среда у нас абсолютно недоступная. Когда человек ходит, он просто всего этого не замечает. Так и я не замечал. Когда пришел после травмы, понял, что нигде не чувствую себя равным остальным физически. Постоянно приходится просить посторонних людей помочь», — говорит он.

У нас нет элементарных пандусов, элементарных туалетов. И мне стало обидно, оттого что государство не предоставляет всем гражданам равные условия. Ведь в Кыргызстане более 175 тысяч ЛОВЗ.

Аскар отмечает, что у него много знакомых с инвалидностью, которые постоянно сидят дома, словно в тюрьме. Они не выходят потому, что просто не могут: не позволяют узкие лестничные проемы, двери лифтов, неудобный общественный транспорт, водители которого зачастую игнорируют пассажиров ЛОВЗ. А на такси далеко не у всех есть деньги.

Я знаком с одной девушкой, которая после травмы позвоночника не ходит, она живет на пятом этаже. Она платит соседу 200 сомов, чтобы тот спустил ее на руках во двор, а после прогулки поднял вверх. Аскар Турдугулов

Он решил не молчать, а доносить до общества все проблемы ЛОВЗ. А как это сделать? Разговор с отдельным человеком большого эффекта не даст. Именно поэтому Аскар решил заявлять обо всем публично, тем более что он много работает в Интернете: снимает ролики «испытано на себе» и выкладывает их в Сеть.

«Реагируют ли чиновники? Пока нет. Но реагирует бизнес-сообщество, уже звонили строительные компании, спрашивали про то, как улучшить инфраструктуру, сделать ее доступной для ЛОВЗ. Торговые центры стали учитывать наши нужды. Недавно встречались с сотрудниками Газпромома, советовались, как сделать доступными их заправки. Впрочем, даже если небольшая аптека или магазин установят пандус, я буду считать это победой. Потому что появится еще одно доступное место», — говорит Аскар.

С приходом весны активист продолжит свой проект «Доступная среда». Обещает начать с отремонтированных подземных и построенного надземного перехода.

Выйти из кокона

«Я не буду отрицать, что было тяжело. На самом деле это очень серьезный путь не только физически, но и психологически. Когда ты нормально ходишь, ходишь, ходишь, а потом раз — и не можешь ходить. Это тяжело. На осознание этого мне потребовалось достаточно длительное время. Примерно года через три я сумел в себе это перебороть и начал выходить на улицу», — признается.

Аскар признается, что всегда советует людям не глазеть на человека в коляске.

«Помню, братишка, когда был маленький, говорил: «Аскар байке, а что они все так на нас смотрят?» А я ему отвечал, шутя, что у меня новые кроссовки, на них все и смотрят», — уже перебивая друг друга, рассказывают супруги.

Бывает, еду на коляске, люди деньги суют. Думают, что милостыню прошу. Пока соображу, уже уходят, а деньги остаются. А мы с женой смеемся, что заработали. Аскар Турдугулов

Сам себе голова

Зарабатывает Аскар, конечно же, иначе. Говорит, раз голова и руки в порядке, значит, можно работать.

«Первый компьютер появился у меня в 2006 году. Это был «Пентиум-3». Подключили Интернет. Начал изучать фотошоп, как делать сайты, читал различные книжки. Постепенно стало получаться, я стал делать визитки друзьям, пробовал создавать сайты. Когда освоил, поставил цель — проработать в компании «вживую», почувствовать атмосферу коллектива, офиса, корпоративного духа», — признается Аскар.

Устроиться на работу получилось не сразу. Около 30 попыток закончились отказом. Любой другой уже сдался бы.

В итоге устроился к доктору Назаралиеву. Там многому научился в маркетинге, рекламе. Сейчас он занимается интернет-маркетингом, SЕО-продвижением, и сам обучает людей маркетингу. Чтобы начать свое дело, Аскар продал любимую гитару. Деньги от ее продажи стали первыми инвестициями в себя.

Предложение, от которого невозможно отказаться

«Как завел семью? А давайте спросим супругу, она сама все расскажет. Мне кажется, ей легче объяснить, почему она выбрала меня», — предложил Аскар.

«Встретились на дне рождения подруги, куда пригласили нас обоих. Так и познакомились, начали общаться по вотсапу», — вспоминает Назира.

«И дело пошло», — перебивает Аскар.

«Как решилась выйти замуж? Когда узнала получше, какой он есть, полюбила. Больше всего меня удивила его уверенность в себе. Аскар общительный, настырный, всегда движется вперед. Даже я, бывало, могу от чего-то отказаться, побоявшись. А у него такого нет», — вспоминает она.

Романтического предложения Аскар будущей супруге не делал. Просто каждый день в течение месяца предлагал выйти за него замуж. По нескольку раз в день. Назира сначала подумала, что это какая-то шутка, но потом поняла, что друг настроен серьезно. Через месяц согласилась, смеется она.

Молодая пара мечтает поехать в Таиланд, да и вообще увидеть мир. Аскар признается, что никогда не выезжал из Кыргызстана. «Юго-Восточная Азия, Америка, Япония — да я вообще хотел бы везде побывать. Но не жить. Жить я хотел бы дома, в Кыргызстане», — говорит Аскар.