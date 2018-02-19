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Общество

Премьер-министр рассказал о том, как стать счастливым

Премьер-министр Сапар Исаков, поздравляя сотрудников Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями с 25-летием ведомства, рассказал, как стать счастливым человеком.

В своем выступлении глава правительства отметил реформы в службе и призвал сотрудников работать во благо социального и экономического развития страны.

От имени правительства он вручил отличившимся не только Почетные грамоты и именные часы, но и 6 новых автомобилей «Нива».

«Будущее и экономический рост Кыргызстана зависят от ответственной и честной работы каждого. Человек, который от начала до конца своей работы проработал честно и чисто, по-настоящему счастлив. Я вам желаю счастья», — сказал премьер.
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