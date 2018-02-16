В Узбекистане должникам по ЖКХ запретят выезжать за границу

В Узбекистане людям, имеющим долги по оплате коммунальных услуг, с 1 мая 2018 года запретят покидать пределы страны. Об этом говорится в указе президента страны Шавката Мирзиеева, сообщило агентство «Фергана».

С 1 мая 2018 года заработает общедоступная база должников, в том числе за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и по исполнительным документам. В этой связи Генпрокуратуре, Центральному банку, компаниям «Узбекистон хаво йуллари» («Авиалинии Узбекистана») и «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана»), другим ведомствам поручили в течение двух месяцев подготовить законы, определяющие порядок запрета на выезд должников за границу.

Физическим и юридическим лицам из базы должников запретят заключать крупные сделки и получать отдельные виды финансово-кредитных и государственных услуг.

Указом президента Бюро принудительного исполнения при прокуратуре Узбекистана получит право ежемесячно списывать задолженность по ЖКХ с банковских карт потребителей коммунальных услуг, если долги не являются спорными. Однако сумма разового списания не может превышать двух размеров минимальной заработной платы — на момент публикации 344 тысячи 48 сумов ($42).

С 1 марта 2018 года в Узбекистане вводится солидарная ответственность всех совершеннолетних граждан, прописанных в квартире, за долги в сфере ЖКХ.

Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана создано 30 мая 2017 года. Организация имеет широкий круг полномочий, в частности, право отключать потребителей от электрических и газовых сетей в случаях несвоевременной оплаты.