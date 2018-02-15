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Общество

Глава Минздрава объяснил, с какими руководителями больниц продлит контракты

Глава Минздрава Кыргызстана Талантбек Батыралиев встретился с руководителями организаций здравоохранения первичного звена города Бишкека и обсудил с исполняющими обязанности директора центров семейной медицины порядок предстоящего конкурсного отбора.

По данным пресс-центра ведомства, будет создана комиссия под руководством статс-секретаря министерства и проведен тщательный анализ деятельности каждого из 19 столичных ЦСМ и его филиалов.

«Работайте честно, — заявил министр. — Руководитель не может жить только по Трудовому кодексу с ограниченным рабочим днем. Если все в порядке, можно из дома контролировать ситуацию, но если есть проблемы, надо быть на работе. Последние морозы вскрыли наши недостатки в управлении, когда некоторые руководители не владели ситуацией, не знали, в каком состоянии у них система отопления и так далее».

У меня нет списка руководителей, от которых я должен избавиться. Такой задачи у Минздрава нет и быть не может. Но за три года совместной работы я четко осознал, что без наведения порядка в организациях здравоохранения сдвига не будет.

Талантбек Батыралиев
«Контракты продлят со всеми, кто этого заслуживает. Руководитель должен не только подписывать бумаги, он должен быть хозяином имущества вверенной ему организации. Как оказалось, у некоторых руководителей даже судимость есть, чего быть не должно. Надо мной часто посмеиваются, многих раздражает, когда я говорю о чистоте, тараканах и об ухоженных подвалах. Но мне не достаточно просто указать на непорядок, я хочу совместно и конструктивно работать», — подчеркнул министр.
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