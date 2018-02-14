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Общество

Без биноклей, подзорных труб и GPS-навигатора. Как работают охотничьи угодья

Охотпользователей, не выполняющих договорные обязательства, следует лишать квоты и угодий. Об этом заявил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) Абдыкалык Рустамов, выступая на ежегодном расширенном собрании с руководителями охотничьих хозяйств КР.

Чиновник подверг критике охотпользователей. По его данным, анализ показал, что не должным образом выполняются договорные обязательства и несвоевременно утверждаются планы биотехнических мероприятий, затягивается сдача отчетов о выполненных мероприятиях.

«Я не совсем доволен работой охотпользователей. Остается впечатление, что они проводят мероприятия, лишь бы получить определенную квоту. У меня есть факты, когда у некоторых охотпользователей нет работников, знающих инструкцию мониторинга и применения GPS-навигатора. Нет даже своих биноклей и подзорных труб. Такие охотничьи хозяйства надо лишать квоты и угодий», — подчеркнул Абдыкалык Рустамов.

По данным ведомства, в республике зарегистрировано 52 охотпользователя: 39 частных, 10 общественных и 3 государственных. В КР насчитывается более 17 тысяч охотников. Общая площадь охотничьих угодий составляет 14,77 миллиона гектаров. Из них государственными являются 6,74 миллиона га, общественными — 4,58 миллиона, частными — 3,45 миллиона.

В одностороннем порядке расторгнуты договоры с двумя охотпользователями за невыполнение обязательств. Еще двум дан месячный срок на исправление замечаний.
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