В заповеднике «Сары-Челек» расцвели краснокнижные весенние цветы

В государственном природном заповеднике «Сары-Челек» расцвели уникальные краснокнижные весенние цветы. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды лесного хозяйства КР (ГАООСиЛХ).

«На территории заповедника «Сары-Челек» растут два вида тюльпана, которые занесены в Красную книгу Кыргызстана, также расцвели пионы и купальница алтайская. Период цветения продолжается до конца мая», — отметили в ведомстве.

В ГАООСиЛХ добавили, что сотрудники агентства постоянно проводят разьяснительные работы с местными жителями, призывая их к бережному отношению к окружающей среде, растительному и животному миру, а также ведут учет и наблюдение за увеличением или уменьшением тех или редких видов диких животных и растений.

Общая территория Государственного природного заповедника «Сары-Челек» составляет 23 тысячи 868 гектаров. В нем обитают более 40 млекопитающих, 175 птиц и 5 видов рыб. Произрастает более 1,2 тысячи видов растений. Многие из них занесены в Красную книгу Кыргызстана. В заповеднике находятся озера Сары-Челек, Ийри-Кол, Арам-Кол, Чойчок-Кол, Туюк-Кол, Кыла-Кол и Бакалы-Кол.