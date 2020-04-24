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Общество

В Кыргызстане проходит экологическая акция, приуроченная ко Всемирному дню Земли

В Кыргызстане проходит экологическая акция, приуроченная ко Всемирному дню Земли. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, сотрудники департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых территорий ГАООСиЛХ на территории природных парков и заповедников установили баннеры и панно с информацией о сохранении диких животных, обитающих в Кыргызстане, о мерах ответственности за их незаконный отстрел, соблюдении чистоты и порядка. Кроме того, установили скворечники, посадили саженцы грецкого ореха и тянь-шанской ели, провели ремонт кардонов.

«Основной целью экологической акции является привлечение внимания общественности и молодежи к сохранению уникальной экосистемы и биоразнообразия Кыргызстана», — отметили в ведомстве.

Экологические мероприятия проходят на территории 10 заповедников, 12 природных парков и биосферной зоны «Иссык-Куль».

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране все полевые работы проходят в строгом соблюдении всех санитарных норм и требований», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150937/
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