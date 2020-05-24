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Общество

В Тонском районе откроют учебный центр для лесных хозяйств Кыргызстана

В Тонском районе откроют учебный центр для лесных хозяйств Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, во время поездки в Иссык-Кульскую область директор ведомства Мирслав Аманкулов предложил на базе заброшенного здания бывшего интерната Тонского лесного хозяйства создать учебный центр, где лесники смогут повышать квалификацию.

В ведомстве отмечают, что на территории Тонского лесного хозяйства есть плодовый сад «Торт-Куль», где произрастает 3 тысячи 500 саженцев яблони, абрикоса и груши. А в экспериментальном питомнике Тору-Айгырского лесничества на участке «Сары-Камыш» в 2018 году в рамках проекта JIKA посадили 2 тысячи саженцев яблони, сливы, абрикоса, облепихи и черешни, привезенных из Польши, Алтая и Таджикистана. Они показали хорошую приживаемость.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153683/
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