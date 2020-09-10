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Общество

В озере Иссык-Куль проверили качество воды. Соответствует нормам

Сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) провели сезонный мониторинг воды озера Иссык-Куль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, пробы взяты в 22 точках. Экологи проанализировали температуру воды, уровень pН, электропроводность, количество азота, растворенного кислорода, взвешенных веществ и другие компоненты.

Химический анализ показал, что качество воды соответствует утвержденным нормам и требованиям предельно допустимой концентрации веществ для водоемов рыбохозяйственной категории.

В ведомстве отметили, что пробы воды озера Иссык-Куль берут трижды в год — до начала, во время и после завершения сезона.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164765/
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