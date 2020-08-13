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Общество

В природном заповеднике «Каратал-Жапырык» прошла экологическая акция

В природном заповеднике «Каратал-Жапырык» сотрудники особоохраняемой территории провели экологическую акцию «Чистые горы». Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, основная цель акции — привлечь внимание общественности и молодежи к сохранению уникальной экосистемы и биоразнообразия Кыргызстана.

Участники установили на территории заповедника информационные баннеры и панно, а также собрали более тонны мусора.

«В связи с пандемией COVID-19 число отдыхающих в государственном природном парке «Каратал-Жапырык» по сравнению с прошлым годом намного сократилось. Но тем не менее многие отдыхающие не уважают труд экологов и не убирают за собой мусор», — отметили в ведомстве.

Территория государственного природного заповедника «Каратал-Жапырык» составляет 36 тысяч 392,6 гектара. Из них заповедная зона — 6 тысяч 111,9 гектара, ядерная — 24 тысячи 522, буферная — 5 тысяч 758,7. Заповедник состоит из трех основных участков: Каратал, Сон-Куль и Чатыр-Куль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162455/
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