Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 14 февраля временами снег. День увеличился до 10 часов 29 минут: восход Солнца в 8.01, заход в 18.31. Температура воздуха днем ожидается +2 градуса.

Памятные даты

День святого Валентина

Во многих странах отмечается День святого Валентина (Valentine’s Day), или День всех влюбленных. В этот день принято дарить друг другу подарки и «валентинки». Считается, что свадьба в этот день станет залогом вечной любви.

Международный день дарения книг

С 2012 года отмечается Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

У кого намечаются тои

Сегодня 55 лет исполняется Кубанычбеку Кулматову. Он родился 14 февраля 1963 года во Фрунзе.

Фото из Интернета

Кубанычбек Кулматов — председатель Государственной таможенной службы КР. В 2014-2016 годах был мэром города Бишкека. Возглавлял недолгое время Национальный банк КР.

В этот день в 1984 году в селе Озгоруш Таласской области родился кыргызский борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр Канатбек Бегалиев.

Фото из Интернета

В 2004 году принял участие в Олимпийских играх в Афинах, но там стал лишь 11-м. В 2006 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира, в 2007-м выиграл чемпионат Азии. На следующий год выиграл «серебро» Олимпийских игр в Пекине.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру».

В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В ТЦ «Детский мир-2» пройдут мастер-классы для влюбленных.

Изготовление сувениров — это возможность не только создавать собственными руками уникальные предметы интерьера, но и особый вид психологической разгрузки.

— Те, кто оказался в одиночестве, приходите на посиделки «Для разбитых сердец».

Психолог Любовь Чернова напоит вас полезным травяным чаем и морально поддержит. Обязательна запись по телефону: 0556207221.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Начинается спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол и шахматы.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Октябрьский суд — суд по имуществу Zanoza.kg и Чолпон Джакуповой;

— 10.00, «Кабар» — пресс-конференция «Общереспубликанское тестирование—2018»;

— 14.00, конференц-зал I-Hall (улица Логвиненко, 10) — гражданский форум «За очищение судебной системы»;

— 14.00, АКИpress — пресс-конференция «Вопросы кадровой политики в ГП «Кыргызкомур».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.