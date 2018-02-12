Зарплату врачам в Кыргызстане не сокращали, заверяют чиновники

Зарплату врачам в Кыргызстане не сокращали. Об этом ИА «24.kg» заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, никаких изменений быть не должно.

В Фонде обязательного медицинского страхования уточнили: «Зарплату финансируем мы, но политику и все нормативные документы готовит Минздрав. Начисление зарплаты остается по старой системе. Никаких изменений не было». Там отметили, что могло быть сокращение январской зарплаты по сравнению с декабрем, когда были премиальные.

По данным Минздрава за 2017 год, зарплата врачей первичной медпомощи в среднем составляла 12,1 тысячи сомов, среднего медперсонала — 9,1 тысячи, младшего — 6,3 тысячи. Зарплата работников стационаров в среднем примерно на тысячу сомов больше.

Отметим, в социальных сетях последние несколько дней пишут о сокращении зарплаты медработников.