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Общество

Куда обращаться, если возникли вопросы относительно счета за отопление

Горожане продолжают жаловаться в Бишкектеплосеть на выставленные счета за отопление. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

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В call-центр ОАО «Бишкектеплосеть» на 7 февраля поступило 230 жалоб в отношении счетов за январь. 8 февраля количество жалоб увеличилось до 403.

В компании отметили, что по всем вопросам начисления за горячую воду и отопление можно обратиться:

– южный абонентский район – 38-61-08, 38-68-27, 38-63-53;

– центральный абонентский район (1-й участок) – 61-07-54, 61-07-63;

– центральный абонентский район (2-й участок) – 36-59-39, 36-56-94.

Разъяснить, как произведено начисление, могут и операторы сервисного центра на улице Московской, 160.

Жалобы принимает call-центр ОАО «Бишкектеплосеть» по телефонам:

1980 (звонок с городского телефона бесплатный) и (0312) 61-11-69.

При обращении к операторам необходимо указывать точный адрес.
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