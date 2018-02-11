Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но не помешал жениться на кыргызке

Бал Ганеш родом из Индии, а конкретно из штата Тамилнад. Сейчас работает в Дубае. В Кыргызстан его привела любовь. Со своей будущей женой Нургизой, гражданкой КР, он познакомился в ОАЭ: девушка искала работу гида-переводчика.

Фото из личного архива. Бал и его супруга Нургиза

«Мы говорили много часов. Она мне рассказывала о своей удивительной родине, культуре. Я ей поведал в свою очередь об Индии, стране моего детства и юности», — рассказывает Бал Ганеш.

Мой собеседник признался, что далекая горная республика его заинтересовала сразу. Он решил, что непременно побывает в Кыргызстане, ведь на девушке он уже решил жениться.

«Я сказал Нургизе, что хочу поехать в Кыргызстан, как только у меня будет отпуск. Она сначала не поверила мне, но я был настроен решительно. Тогда она подгадала, чтобы у нас совпали по времени каникулы и мы могли поехать вместе. Я собирался просить ее руки», — улыбнулся Бал.

Впервые он приехал к нам в 2012 году. Теперь наведывается регулярно.

Мой визави не устает восхищаться природой Кыргызстана, крутыми горными вершинами, бурлящими реками, и, конечно, гостеприимством нашего народа. «Я блогер и фотограф, но фотографией занимаюсь как любитель», — рассказал Бал.

Когда попадаю в Кыргызстан, камеру из рук вообще не выпускаю, хочу все поймать, удержать. Жаль, что фотоаппарат не передает всю эту красоту, воздух, остроту ощущений. Бал Ганеш

— Что вас удивило в Бишкеке и Кыргызстане?

— Меня удивило, что Кыргызстан — относительно спокойная страна. Здесь люди понимают и осознают, что такое человеческие ценности. Защищают их, а еще ваши граждане очень ответственны, дружелюбны и миролюбивы. У страны удивительный потенциал. Странно, что в мире многие даже не подозревают о существовании этого очаровательного горного края.

Еще меня шокировала ваша свадьба. Я тогда приехал в первый раз и с моей будущей женой мы гуляли по центральной площади Ала-Тоо. Тут я вижу целый отряд черных джипов в ленточках. Возглавляет кортеж белый лимузин. Бал Ганеш Бал Ганеш

Вдруг вся эта процессия останавливается посреди площади. Из лимузина выскакивает фотограф, а за ним – молодожены. Они фотографировались пять минут посреди оживленного проспекта Чуй, потом уселись в машину и продолжили движение. Я на это зрелище смотрел, открыв рот: никогда такого не видел. Очень неординарный способ – устроить веселую свадьбу с фотосессией на проезжей части.

- Что напоминает вам в Бишкеке о вашем родном городе?

- Бишкек по-своему уникален, и его сложно сравнивать с каким-то другим мегаполисом. Вот разве что нетерпеливые водители.

В моем городе машины в ожидании зеленого света светофора начинают нервно мигать фарами и медленно продвигаться вперед, у вас, я заметил, многие автолюбители ведут себя так же. Бал Ганеш

- Когда находитесь у себя дома, скучаете ли вы по Кыргызстану и что чаще всего вспоминаете? Какие места?

Фото из личного архива. Бао Ганеш и Нургиза на Иссык-Куле

- Я посещал Кыргызстан, по крайней мере, раза три. Планирую с женой приехать и этим летом. Мне очень нравится Чолпон-Ата – прекрасный курортный город. Бишкек по сравнению с ним довольно шумный, суетливый. Но самое главное украшение Чолпон-Аты, конечно же, ваша горная жемчужина Иссык-Куль. Когда я приезжаю в Кыргызстан, стараюсь больше выезжать за пределы столицы, фотографировать, очень люблю горы.

В прошлый раз мы с женой посетили Ош. Неизгладимое впечатление на меня произвела дорога. Такие красивые места, почти девственная природа. Бал Ганеш

- Можете назвать ваше любимое место в Бишкеке?

- Это очень трудно, я люблю каждый уголок вашего города. Но больше всего мы с супругой любим гостеприимные дома наших друзей, где всегда останавливаемся.

Фото из личного архива. Бал Ганеш с тещей

- Ваше любимое блюдо в национальной кухне?

- О, мне придется озвучить целый список фаворитов. Очень люблю бешбармак, манты, плов, дымляму. Обожаю свежеиспеченные боорсоки и горячую лепешку. А из закусок – козий сыр-косичку и поджаренные белые семечки. Обожаю шашлык. Здешние друзья научили меня мариновать мясо и готовить его на мангале. Нравится копченая форель.

- А что боитесь даже попробовать?

- Вообще я люблю сюрпризы, в том числе кулинарные. Но есть блюда, которые я не отважусь есть.

- Что вас очаровало при близком знакомстве с местным населением?

- Дружелюбие и открытость. Каждый раз, когда мы приезжаем в Кыргызстан, наши друзья накрывают большой стол, мы очень весело проводим время. У вас очень открытые к общению люди, нет злости и зависти.

- А что разочаровало?

- Особых причин для того, чтобы почувствовать разочарование, у меня нет. Конечно, есть какая-то неустроенность в социальном, политическом и экономическом планах. Но эти аспекты носят частый характер. К тому же подобные проблемы можно найти в любом городе мира.