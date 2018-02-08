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Общество

Как спасти наших детей? Светоотражающие элементы должны стать обязательными

В Свердловском районе столицы запускается комплексная программа по работе с детьми.

Как рассказали в Гражданском союзе «За реформы и результат», будет реализована программа общественной безопасности и профилактики правонарушений на 2018/2019 годы.

Две ключевые проблемы касаются несовершеннолетних — дорожная безопасность и правонарушения среди несовершеннолетних.

Гражданские активисты обеспокоены тем, что среди жертв ДТП увеличивается число несовершеннолетних. За 2016 год в Бишкеке зафиксировано 495 ДТП с участием детей, что составляет 36,6 процента от общего числа зарегистрированных аварий. По сравнению с 2015-м число происшествий, в которых пострадали дети, возросло. Погибли — 13, получили увечья 550 детей.

«Дети — самые уязвимые участники дорожного движения, их поведение на дороге во многом обусловлено их восприятием дорожной обстановки. Часто пешеходы, в том числе дети, проявляя беспечность, выходят на проезжую часть в самых неподходящих местах. В темное время суток на неосвещенной дороге водитель может не увидеть ребенка в темной одежде», — отмечают инициаторы программы.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье детям, запускается акция о необходимости обязательного использования светоотражающих элементов под названием «Ленточка спасает жизнь ребенка». К светоотражающим элементам относятся специальные клейкие ленточки или наклейки на одежду или рюкзаки.

Гражданские активисты отмечают, что заинтересованы полномасштабно вести разъяснительную работу с родителями школьников о необходимости обучения детей основным правилам дорожного движения.

Они также считают важным проанализировать эффективность проводимых в школах лекций по правилам дорожного движения. «Если число ДТП с участием детей не снижается, то проблема может быть в неэффективности обучающих программ», — отмечают в гражданском союзе.

Оценка их полезности поможет найти новые подходы. В связи с этим планируется проведение анализа эффективности занятий и лекций по теме ПДД в школах, включая опросы школьников.
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