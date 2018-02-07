Адвокатов Аиды Саляновой могут лишить лицензии

Адвокатам Аиды Саляновой — Чинаре Джакупбековой и Рабиге Сыдыковой судейская коллегия Бишкекского горсуда под председательством Ирины Воронцовой вынесла частное определение.

Как пояснили юристы, частное определение грозит лишением адвокатской лицензии. Они намерены обжаловать решение суда. Адвокаты подчеркнули: в ходе процесса их не уведомляли о вынесении определений, а это, по их словам, нарушение.

Накануне судья Ирина Воронцова сделала Рабиге Сыдыковой замечание, что та повторяется в ходе прений, и Чинаре Джакупбековой за пререкание с судом.

За что в итоге адвокатам вынесли частное определение, юристы не знают. Суд свое решение не пояснил.

Сегодня суд оставил в силе вердикт Ленинского районного суда, которым Аида Салянова приговорена к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Решение вступит в силу через 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14.

Аиде Саляновой инкриминировали злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году, будучи министром юстиции, она незаконно возобновила Алексею Елисееву адвокатскую лицензию.