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Общество

Кыргызстан оказался не готов к появлению новых наркотиков

Кыргызстан оказался не готов к появлению новых наркотиков, поэтому правоохранительным органам необходимо менять методы работы. Об этом на круглом столе «Новые наркотики и изменение наркосцены в Центральной Азии» заявил директор Центральноазиатского центра наркополитики Александр Зеличенко.

По его словам, еще несколько лет назад специалисты предсказывали появление новых синтетических наркотиков. Однако к этому государственные структуры Кыргызстана оказались не готовы.

Ранее преобладал героин, и ответственные структуры примерно знали, как противостоять данному наркотику. А сейчас необходимо менять систему.

Александр Зеличенко
Изготовление и распространение «новых наркотиков» сложно отследить. Составляющие можно купить в любой аптеке или хозяйственном магазине, схемы найти в Интернете, а изготовить на кухне. В то же время даже малейшая передозировка может привести к летальному исходу, а употребление синтетических наркотиков катастрофически влияет на здоровье, сообщил эксперт.

«Что делать теперь милиции, медикам? Кого теперь контролировать и как? Возле каждой аптеки же не поставишь видеокамеры», — отметил Александр Зеличенко.
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