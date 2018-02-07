Строительство нового Перинатального центра в Бишкеке идет по графику

Строительство нового Перинатального центра идет по графику, сообщили в пресс-центре Минздрава.

На сегодня завершены заливка подвальной части здания, цокольного и первого этажей. Строители приступили к заливке железобетонных колонн второго этажа.

«При производстве монолитных железобетонных работ особое внимание уделяется соблюдению всех строительных норм, так как ремонтные работы выполняются в зимнее время. Строительство в связи с погодными условиями чуть-чуть замедлилось, но в сроки укладываемся», — отметил руководитель местных инженеров по техническому надзору Мир Мамутов.