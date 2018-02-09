Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 февраля ясно и без осадков. День увеличился до 10 часов 17 минут: восход Солнца в 8.07, заход в 18.24. Температура опустится до −12...-3 градусов.

Люди, которые меняли мир

Умер Асанбек (Арсен) Умуралиев

Фото из Интернета. Татарин, издевающийся над Дурочкой, в фильме «Андрей Рублев»

9 февраля 2003 года в возрасте 69 лет в Москве скончался кыргызский актер театра и кино, театральный деятель КР Асанбек (Арсен) Умуралиев.

Народный артист Киргизской ССР (1977). Артист Кыргызского академического театра драмы. В 1993 году основал в Бишкеке городской драматический театр, который теперь носит его имя. Похоронен на Ала-Арчинском кладбище Бишкека.

Памятные даты

Съезд первой политической партии независимого Кыргызстана



9 февраля 1991 года состоялся съезд Демократического движения Кыргызстана. Это первая политическая партия, созданная в получившей независимость республике.

Международный день стоматолога

Древние «стоматологи» использовали прототип первой бормашины еще 9 тысяч лет назад. Такое неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции. Исследовав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших в VI-IV веках до нашей эры. Они обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметра.

Об искусстве древних «стоматологов» свидетельствует и тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные коренные зубы, причем одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти.

У кого намечаются тои

58 лет исполняется министру здравоохранения Кыргызстана Талантбеку Батыралиеву. Он родился 9 февраля 1960 года в селе Кызыл-Янгир Сузакского района Джалал-Абадской области.

Талантбек Батыралиев — кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Американской коллегии кардиологов, член-корреспондент РАЕ РФ, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, межконтинентальный организатор кардиологической службы.

Автор более 400 научных работ, в том числе восьми монографий. Один из самых цитируемых ученых Кыргызстана.

День рождения празднует член ЦИК КР Гульнара Джурабаева (выдвинута «Ата Мекеном»). Ей сегодня 59 лет.

В 2011 — 2016 годах — заместитель председателя Центральный комиссии по выборам и проведению референдумов. С 27 июня 2016-го — член ЦИК.

Имеет классный чин «Государственный советник государственной службы Кыргызской Республики III класса».

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру».

В экспозиции представлены более 50 живописных работ известных художников — графика, скульптура, изделия из войлока.

— В «Асанбай-центре» продолжается выставка Всеволода Демидова.

Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перфомансов, хэппенингов. Родился в 1964 году в городе Баку, живет в Алматы.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут водевиль «Пятьдесят оттенков Чехова».

Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова — «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, и отражает не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.

— В 21.00 на проспекте Чуй, 110 пройдет пятничная вечеринка социальных танцев.

Для вас играют бачату, кизомбу, сальсу. Берите с собой друзей и хорошее настроение.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Южной Корее начинаются зимние Олимпийские игры.

Участвуют более 2,5 тысячи атлетов из 92 стран. В программе 15 видов спорта. Подробно о выступлении кыргызстанцев можно узнать здесь.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 10.00, кофейня «Бублик» — пресс-завтрак по работе уполномоченных органов и общественных организаций в профилактике ранних браков;

— 10.00, Первомайская районная администрация — итоговая коллегия мэрии Бишкека «Об итогах социально-экономического развития г. Бишкек за 2017 год и планах на 2018 год»;

— 11.00, КНИА «Кабар» — пресс-конференция «К 29-ой годовщине вывода войск из Афганистана: заявление воинов-афганцев о серьезных нарушениях в Республиканском совете и самозванцах в погонах»;

— 15.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Мавляна Аскарбекова.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.