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Памятные даты

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1 тысячу 418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

Образована Таласская область

Фото из интернета

В 1944 году в Киргизской ССР впервые создана Таласская область. Однако через 12 лет — 18 февраля 1956 года — упразднена, а ее территория передана во Фрунзенскую область. Восстановлена в 1980 году, в 1988-м вновь упразднена.

Уже через два года — постановлением Верховного Совета Киргизской ССР от 14 декабря 1990 года — вновь восстановлена, в составе районов, ранее переданных в республиканское подчинение: Кировского, Ленинпольского и Таласского, а также города Таласа.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Турар Кожомбердиев

Фото из интернета. Поэт Турар Кожомбердиев

Родился 22 июня 1941 года в селе Сары-Булак Жайыльского района в семье табунщика.

Свое первое стихотворение напечатал в «Учительской газете». Затем на страницах республиканской газеты «Кыргызстан пионери», где он работал, появилась первая подборка его стихов. Молодого автора напутствовал сам Насирдин Байтемиров — известный поэт, прозаик, драматург.

Одна за другой вышли в свет книги «Луна в луже» (1961), «Красное яблоко» (1965), «Утренняя симфония» (1968), «Неугасимый очаг» (1972), «Утренняя звезда» (1979), «Стихи» (1974) и другие. В Тураре Кожомбердиеве счастливо сочетались качества детского поэта и яркого лирика, пишущего для взрослых. В 1970 году за сборники «Красное яблоко» и «Утренняя звезда» поэту присуждена премия Ленинского комсомола Киргизии.

Умер в 1989 году.

У кого намечается той

Болот Тентимышов

Родился 22 июня 1971 года в селе Чоу-Далы. Заслуженный артист КР.

Джолдошбек Джунушев

Родился 22 июня 1972 года. Директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Куда сходить

Культура

в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан». Подробнее

Фото организаторов. Выставка скульптур «Россия — Кыргызстан»

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций ;

; центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки ;

; Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Лучший всадник короля» и «Красавица и Чудовище ;

; в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа Hapanasasa & Friends (Алматы);

(Алматы); Ботанический сад имени Э.Гареева НАН КР приглашает на « Life-Fest — 2019: новое дыхание» ;

; в парк Победы имени Д.Асанова пройдет «Музыкальный Эркиндик»;

в «Асанбай-центре» выступит группа «Виктор» ;

мастер-классы для детей и взрослых.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

открытый чемпионат Центральной Азии по пауэрлифтингу WPC ;

; Кыргызская премьер-лига по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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