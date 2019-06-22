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Памятные даты
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1 тысячу 418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.
Образована Таласская область
В 1944 году в Киргизской ССР впервые создана Таласская область. Однако через 12 лет — 18 февраля 1956 года — упразднена, а ее территория передана во Фрунзенскую область. Восстановлена в 1980 году, в 1988-м вновь упразднена.
Уже через два года — постановлением Верховного Совета Киргизской ССР от 14 декабря 1990 года — вновь восстановлена, в составе районов, ранее переданных в республиканское подчинение: Кировского, Ленинпольского и Таласского, а также города Таласа.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт Турар Кожомбердиев
Родился 22 июня 1941 года в селе Сары-Булак Жайыльского района в семье табунщика.
Свое первое стихотворение напечатал в «Учительской газете». Затем на страницах республиканской газеты «Кыргызстан пионери», где он работал, появилась первая подборка его стихов. Молодого автора напутствовал сам Насирдин Байтемиров — известный поэт, прозаик, драматург.
Одна за другой вышли в свет книги «Луна в луже» (1961), «Красное яблоко» (1965), «Утренняя симфония» (1968), «Неугасимый очаг» (1972), «Утренняя звезда» (1979), «Стихи» (1974) и другие. В Тураре Кожомбердиеве счастливо сочетались качества детского поэта и яркого лирика, пишущего для взрослых. В 1970 году за сборники «Красное яблоко» и «Утренняя звезда» поэту присуждена премия Ленинского комсомола Киргизии.
Умер в 1989 году.
У кого намечается той
Болот Тентимышов
Джолдошбек Джунушев
Родился 22 июня 1972 года. Директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.
Куда сходить
Культура
- в галерее ресторана Frunze проходит выставка скульптур «Россия — Кыргызстан». Подробнее
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева представляет несколько экспозиций;
- центр Hangar Media представляет две мультимедийные выставки;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет спектакли «Лучший всадник короля» и «Красавица и Чудовище;
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа Hapanasasa & Friends (Алматы);
- Ботанический сад имени Э.Гареева НАН КР приглашает на «Life-Fest — 2019: новое дыхание»;
- в парк Победы имени Д.Асанова пройдет «Музыкальный Эркиндик»;
- в «Асанбай-центре» выступит группа «Виктор»;
- мастер-классы для детей и взрослых.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
Спорт
- открытый чемпионат Центральной Азии по пауэрлифтингу WPC;
- Кыргызская премьер-лига по футболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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