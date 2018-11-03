Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 ноября будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +4 градусов. День уменьшился до 10 часов 14 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улицы Ахунбаева, Шукурова, Белорусская, переулок Кой-Ташский;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Бата» (12-14-я улицы), улицы Профсоюзная, П.Лумумбы, Кустанайская, Садыгалиева;

9.30-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Ак-Талаа, Каныкей, Аралаш, Анарбекова), улицы Ахунбаева, Абая, Васильева, Манаса, Ш.Руставели, Кызыл-Кийская, Боталиева, Табалдиева, проспект Айтматова, переулки Саруйский, Дарханский, Измайловский, Ужгородский, Таласский;

9.00-18.00 — улицы Тулебердиева, Васильева, Боталиева, Самойленко, Мостовая, переулок Тихвинский.

Памятные даты

Всемирный день мужчин

Фото 24.kg. Парад, посвященный 25-летию Вооруженных сил Кыргызстана, 29 мая 2017 года

Учрежден по предложению Михаила Горбачева и поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом международных организаций. Празднуется ежегодно в первую субботу ноября.

С тех пор День мужчин традиционно отмечается во многих странах, хотя и не утвержден официально. В качестве подарков в этот день мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить.

На околоземную орбиту вышел «Спутник-2» с собакой Лайкой

Фото РИА «Новости». Собака Лайка в контейнере второго советского искусственного спутника Земли

Третьего ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое теплокровное — собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту.

Цель этого запуска была «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100–110 км после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте».

Несмотря на то, что собака прожила на орбите всего несколько часов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости.

«Спутник-2» совершил 2 тысячи 570 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958 года.

Люди, которые меняли мир

Калык Акиев

Фото из интернета. Калык Акиев

Умер 3 ноября 1953 года. Акын-импровизатор, комузист, народный артист Киргизской ССР (1939), член Союза писателей СССР (1938).

Родился в аиле Кулжыгач Тянь-Шаньской волости (ныне Нарынская область).

Произведения стали появляться на страницах периодической печати республики с 1933 года. А в 1936 издан поэтический сборник «Калыктын ырлары» («Стихи Калыка»). Со слов Калыка Акиева записаны и изданы народная сказка «Ач каришкир» («Голодный волк»), эпические поэмы «Курманбек», «Джаныш-Байиш» и другие.

Фото из интернета. Памятник Калыку Акиеву в Бишкеке

Известно, что автор находился под сильным влиянием Токтогула Сатылганова, своего наставника. Токтогул и Калык нередко совершали «гастрольные» верховые поездки по аилам и выступали в айтышах.

В Бишкеке есть улица его имени.

У кого намечается той

Экмат Байбакпаев

Родился 3 ноября 1959 года в селе Сретенка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Таалайбек Корголдоев

Родился 3 ноября 1968 года в селе Кун-Туу Чуйской области. Аким Сокулукского района.

Нурбек Мурашев

Родился 3 ноября 1975 года в селе Сакылды Джалал-Абадской области. Министр сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности.

Руслан Кыдырмышев

Родился 3 ноября 1982 года. Президент Всемирной федерации кулатуу эртаймаш (WEF).

Куда сходить Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Писатель планетарного масштаба»;

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в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова проходит выставка графических работ;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет спектакль «Манасчи»;

пройдут тренинги и мастер-классы для детей и взрослых.

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