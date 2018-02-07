Суд по делу Мелиса Аспекова проходит в закрытом режиме

В Первомайском районном суде Бишкека начался процесс по делу обвиняемого в приготовлении к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти члена политической партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова. Суд проходит в закрытом режиме.

По словам брата подсудимого Азамата Аспекова, это первое судебное заседание.

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«Мой брат сидит в СИЗО-1. Свидания с ним запрещены. С передачами дела обстоят плохо. Нам с трудом удается добиться того, чтобы Мелису передали еду и продукты. Уголовное дело носит гриф «Секретно». Известно, что следователи из трех статей обвинения оставили одну — «Приготовление к массовым беспорядкам». Из-за ситуации с братом родители получили инсульт. Мама выписалась из больницы только два дня назад, отец лежит до сих пор», — рассказал Азамат Аспеков.

В октябре 2017 года сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали гражданского активиста Мелиса Аспекова. По их данным, он, действуя в интересах определенной группы лиц с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента Кыргызстана, участвовал в планах по дестабилизации обстановки в республике. Мелис Аспеков, имея контакты с Канатбеком Исаевым и отдельными членами партии «Республика», пытался собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов, считают в ГКНБ.