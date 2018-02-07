14:27
-12
USD 68.44
EUR 84.98
RUB 1.20
Общество

Суд по делу Мелиса Аспекова проходит в закрытом режиме

В Первомайском районном суде Бишкека начался процесс по делу обвиняемого в приготовлении к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти члена политической партии «Мекенчил» Мелиса Аспекова. Суд проходит в закрытом режиме.

По словам брата подсудимого Азамата Аспекова, это первое судебное заседание.

Читайте по теме
ГКНБ: Мелис Аспеков готовился к беспорядкам во время и после выборов президента
«Мой брат сидит в СИЗО-1. Свидания с ним запрещены. С передачами дела обстоят  плохо. Нам с трудом удается добиться того, чтобы Мелису передали еду и продукты. Уголовное дело носит гриф «Секретно». Известно, что следователи из трех статей обвинения оставили одну — «Приготовление к массовым беспорядкам». Из-за ситуации с братом родители получили инсульт. Мама выписалась из больницы только два дня назад, отец лежит до сих пор», — рассказал Азамат Аспеков.

В октябре 2017 года сотрудники Госкомитета национальной безопасности задержали гражданского активиста Мелиса Аспекова. По их данным, он, действуя в интересах определенной группы лиц с целью захвата власти после объявления итогов выборов президента Кыргызстана, участвовал в планах по дестабилизации обстановки в республике. Мелис Аспеков, имея контакты с Канатбеком Исаевым и отдельными членами партии «Республика», пытался собрать сторонников для участия в массовых беспорядках во время и после выборов, считают в ГКНБ.
Ссылка:
просмотров: 812
Версия для печати
Материалы по теме
Суд Аиды Саляновой. Подсудимая заявляет о своей невиновности
Дело Аиды Саляновой. Сегодня городской суд вынесет свое решение
Суд Аиды Саляновой. Ее сторонники заявляют о пытках и правовом беспределе
Суд Аиды Саляновой. Со сторонниками обвиняемой разбираются милиционеры
Суд Аиды Саляновой. Допрос свидетелей начали до возбуждения уголовного дела
Дело Аиды Саляновой. На судебное заседание не пускают бывшего депутата
Дело Аиды Саляновой. Суд намерен удалить подсудимую из зала заседаний
Дело Аиды Саляновой. Адвокат напомнила о подставных свидетелях
Дело Аиды Саляновой. Обвинение упрекают в халтурном расследовании
Дело Аиды Саляновой. На процессе очередная словесная перепалка
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
&laquo;Агент 024&raquo;: Горожане возмущены &laquo;скрытной&raquo; работой сотрудников ГУОБДД «Агент 024»: Горожане возмущены «скрытной» работой сотрудников ГУОБДД
Бизнес
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom