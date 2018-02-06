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Общество

В городах чемпионата мира по футболу для кыргызстанцев открыты горячие линии

В городах чемпионата мира по футболу, который пройдет в Росии с 14 июня по 15 июля, для кыргызстанцев открыли горячие линии. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.

По ее данным, в целях защиты прав граждан КР, прибывающих в города России, где пройдут матчи чемпионата мира (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Калининград, Екатеринбург, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону), при посольстве создан штаб из числа сотрудников дипломатических учреждений КР, представительств МВД КР, Государственной службы миграции, почетных консульств, а также руководителей и активистов кыргызских диаспоральных общественных организаций в названных городах.

В штабе расскажут о порядке постановки на миграционный учет в период проведения чемпионата мира.  

Города

Номера «горячей линии»

Москва

Посольство КР в РФ
+7 (925) 864-47-26, +7 (925) 864-47-11
Представительство ГСМ при ПКР в РФ
+7 (925) 291-72-72, +7 (495) 780-74-10
Представительство МВД КР в РФ
+7 (926) 890-87-00
Общественные организации в г.Москве
+7 (925) 703-82-61, +7 (926) 528-33-99, +7 (968) 808-19-30, +7 (963) 667-28-28, +7 (926) 910-17-77

Санкт-Петербург

+7 (900) 634-90-95, +7 (921) 939-35-40, +7 (962) 688-25-06

Казань

+7 (966) 260-97-60

Сочи

+7 (988) 245-43-02, +7 (988) 286-51-20

Нижний Новгород

+7 (967) 713-67-37

Самара

+7 (927) 260-34-84

Калининград

+7 (952) 792-15-35

Екатеринбург

+7 (343) 223-68-12, +7 (963) 855-31-81, +7 (922) 229-66-66

Саранск

+7 (999) 716-75-90

Волгоград

+7 (961) 669-95-55

Ростов-на-Дону

+7 (960) 461-61-61, +7 (918) 528-81-85
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