В городах чемпионата мира по футболу для кыргызстанцев открыты горячие линии

В городах чемпионата мира по футболу, который пройдет в Росии с 14 июня по 15 июля, для кыргызстанцев открыли горячие линии. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.
По ее данным, в целях защиты прав граждан КР, прибывающих в города России, где пройдут матчи чемпионата мира (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Калининград, Екатеринбург, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону), при посольстве создан штаб из числа сотрудников дипломатических учреждений КР, представительств МВД КР, Государственной службы миграции, почетных консульств, а также руководителей и активистов кыргызских диаспоральных общественных организаций в названных городах.
В штабе расскажут о порядке постановки на миграционный учет в период проведения чемпионата мира.
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Города
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Номера «горячей линии»
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Москва
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Посольство КР в РФ
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Санкт-Петербург
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+7 (900) 634-90-95, +7 (921) 939-35-40, +7 (962) 688-25-06
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Казань
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+7 (966) 260-97-60
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Сочи
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+7 (988) 245-43-02, +7 (988) 286-51-20
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Нижний Новгород
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+7 (967) 713-67-37
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Самара
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+7 (927) 260-34-84
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Калининград
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+7 (952) 792-15-35
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Екатеринбург
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+7 (343) 223-68-12, +7 (963) 855-31-81, +7 (922) 229-66-66
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Саранск
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+7 (999) 716-75-90
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Волгоград
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+7 (961) 669-95-55
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Ростов-на-Дону
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+7 (960) 461-61-61, +7 (918) 528-81-85