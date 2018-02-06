В городах чемпионата мира по футболу для кыргызстанцев открыты горячие линии

В городах чемпионата мира по футболу, который пройдет в Росии с 14 июня по 15 июля, для кыргызстанцев открыли горячие линии. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.

По ее данным, в целях защиты прав граждан КР, прибывающих в города России, где пройдут матчи чемпионата мира (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Калининград, Екатеринбург, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону), при посольстве создан штаб из числа сотрудников дипломатических учреждений КР, представительств МВД КР, Государственной службы миграции, почетных консульств, а также руководителей и активистов кыргызских диаспоральных общественных организаций в названных городах.

В штабе расскажут о порядке постановки на миграционный учет в период проведения чемпионата мира.