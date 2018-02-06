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Общество

Третий год в Бишкеке разрабатывают план детальной планировки города

Третий год в Бишкеке разрабатывают план детальной планировки (ПДП) центральной части города, и до сих пор нет конкретной информации. Об этом сообщил сегодня на очередной сессии горкенеша депутат Канатбек Музуралиев.

По его словам, жители столицы регулярно жалуются на вырубку деревьев, снос детских площадок. «Пора поставить точку в этом вопросе и принять меры», — сказал он.

«Проект ПДП разработан и внесен мэрией в БГК, чтобы соблюсти законодательные нормы и организовать двухмесячное общественное обсуждение. В апреле можем закончить обсуждение и сразу внести уже на утверждение», — отметил вице-мэр Бакыт Дюшембиев.

План охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части Бишкека, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева, Баха. Предлагается реконструкция улично-дорожной сети с расширением поперечного профиля улиц и более 10 транспортными двух-трехуровневыми развязками. Кроме того, предлагается увеличить количество историко-культурных объектов.
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