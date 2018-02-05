Казахстан не останется без воды из-за ремонта на Кировском водохранилище. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил полномочный представитель правительства в Таласской области Марат Мураталиев.

По его словам, ремонт на Кировском водохранилище завершился. «Набирается 550 миллионов кубов воды, из них 88 процентов отдается для полива земель в Казахстан, 12 процентов остается на Манасский район Таласской области. Нам этого достаточно. В то же время идет реконструкция канала, что позволит увеличить площади наших орошаемых земель», — сказал Марат Мураталиев.

Он добавил, что для ремонта воду пришлось полностью спустить.

В настоящее время накоплено 206 миллионов кубометров воды. Погодные условия позволяют наполнить водохранилище к вегетационному периоду полностью. Марат Мураталиев

Напомним, с 19 октября на Кировском водохранилище в Таласской области Кыргызстана начался сброс воды. Сообщение Минсельхоза о проведении ремонтно-восстановительных работ на объекте совпало с ужесточением пограничного контроля на кыргызско-казахской границе.