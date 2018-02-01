Александр Рябушкин в 2000 году продал свою долю акций «Вечерки» добровольно

В Свердловском райсуде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима.

Он дает показания. По словам обвиняемого, у Александра Рябушкина изначально не было намерений решить вопрос с «Вечеркой» законно.

Александр Ким утверждает, что Рябушкин еще в 2000 году добровольно продал свою долю представителю «Петровски компани» Каматову, никакого давления со стороны этого Каматова и семьи экс-президента Аскара Акаева на Рябушкина не было.

«Это сейчас он из себя строит жертву режима», — подчеркнул Александр Ким.

Он добавил, что последующие суды по отъему «Вечерки» проходили с грубейшими нарушениями ГПК.

Александр Ким обвиняется в превышении полномочий служащего коммерческой организации. По заявлению Александра Рябушкина, его оппонент не выплатил 27 миллионов сомов дивидендов, которые получил сам, не являясь уже учредителем ИД «Вечерний Бишкек».

Хотя ни один суд до сих пор не отменил предыдущие решения судов от 2005 года, установивших, что у Александра Рябушкина нет права собственности, так как он продал свою долю.

Александр Ким также не понимает, о каком возмещении материального ущерба говорит истец Рябушкин.