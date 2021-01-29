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Общество

Дело «Вечерки». Верховный суд отказал Александру Рябушкину в пересмотре

Верховный суд отказал бывшему директору ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» Мурату Божокоеву и председателю совета директоров Александру Рябушкину в удовлетворении ходатайства о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом сообщает ВС КР.

Уточняется, что Божокоев и Рябушкин осуждены по части 1 статьи 233 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» УК КР. Их уличили в том, что 21 октября 2016 года из кассы ЗАО они выплатили 1 миллион сомов в пользу бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева.

Напомним, что в 2014 году начался рейдерский захват имущества газеты «Вечерний Бишкек». Полновластными владельцами медиаресурса стала никому не известная семья Рябушкиных. Потерпевшие от рейдерства ищут защиты у Фемиды. Прошло шесть лет, волокита продолжается
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181601/
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