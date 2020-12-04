Дело «Вечерки». Юристы уличили Минюст во лжи

Правовая клиника «Адилет» ответила Минюсту. Юристы подчеркнули, что всегда отслеживают все свои обращения в органы государственной власти и постоянно находятся в рабочем контакте в процессе их рассмотрения.

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«Касательно данного случая Александр Ким обратился в Министерство юстиции КР с административной жалобой 27 октября 2020 года. Эта жалоба была отписана специалисту Назгуль Ташманбетовой. Никаких сообщений и вызовов до 23 ноября от Министерства юстиции не поступало ни самому Александру Киму, ни его представителям. В связи с тем, что подходил месячный срок рассмотрения жалобы, 23 ноября юристы правовой клиники «Адилет» позвонили Назгуль Ташманбетовой, на что последняя пригласила нас на 24 ноября», — сообщают они.

В «Адилете» напоминают, что в это время состоялась рабочая встреча юристов и специалиста Министерства юстиции. «Специалист задала все необходимые вопросы и сверила все имеющиеся документы. Следует отметить, что весь необходимый пакет документов имеется в органах юстиции изначально. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. После этого никаких сообщений от Министерства юстиции не последовало. В связи с чем 3 декабря этого года юристы выехали в ведомство для выяснения результатов рассмотрения жалобы. Специалист сказала, что у нее готов проект решения, никаких дополнительных документов и пояснений не требуется, однако начальник управления и министр находятся на больничном и выйдут на работу только в понедельник, после чего будет принято решение по поступившей административной жалобе Александра Кима», — отмечают юристы.

После публикации в СМИ ситуации с «Вечеркой» сегодня специалист Назгуль Ташманбетова позвонила и заявила, что ждет представителей Александра Кима 7 декабря к 10.00, где будет проведено дополнительное заседание по жалобе.

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Юристы уточняют, что со стороны Министерства юстиции никакого почтового уведомления юристам о встрече 16 ноября не отправлялось, как не осуществлялось никаких телефонных звонков. «Правовая клиника «Адилет» сожалеет, что ведомство в данном случае вводит общественность в заблуждение и уверено, что руководство, которое находится сейчас на больничном, в этой части проведет соответствующее служебное расследование и виновные в даче ложной информации будут наказаны, так как указанное легко проверятся почтовыми уведомлениями и распечатками телефонных звонков», — заметили в правовой клинике.

Юристы также опровергают заявление Минюста по отказу в перерегистрации рекламной фирмы «Рубикон». «В сентябре 2015-го проведена перерегистрация, где участниками ОсОО стали Александр и Галина Рябушкины на основании судебных актов, вынесенных в пользу последних. На сегодня все судебные акты, вынесенные в 2014-2015 годах в пользу Рябушкиных, отменены и они не имеют доли в «Рубиконе». Соответственно, Александр Ким внес заявление о проведении перерегистрации ОсОО на основании вступивших в законную силу судебных решений.

Таким образом, заявление Александра Кима о перерегистрации внесено в соответствии с требованиями действующего законодательства. В 2015-м, как отмечено выше, перерегистрация в пользу Рябушкиных проведена на основании судебных решений. Также и сейчас Александр Ким обращается с заявлением на основании вынесенных судебных решений, подчеркивают юристы.

Они заявляют, что в приказе Чуй-Бишкекского управления юстиции указано о представлении только двух недостающих документов для проведения перерегистрации:

постановление об отмене наложенного ареста на доли ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон»;

свидетельство о государственной перерегистрации ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон».



«28 сентября Александр Ким приложил к заявлению ранее требуемые документы для перерегистрации. Однако, несмотря на то что его заявление внесено в соответствии с требованиями Закона «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)», Чуй-Бишкекское управление юстиции необоснованно без какой-либо законной мотивировки отказало в перерегистрации. В связи с чем Александр Ким был вынужден обратиться с административной жалобой в Министерство юстиции», — добавляют в «Адидете».

Правовая клиника сожалеет, что Министерство юстиции постоянно меняет свою позицию в этом вопросе и пытается найти в зависимости от ситуации различные отговорки.