Лобби в действии. Осмонбек Артыкбаев призвал не забывать о достижениях кабмина

Депутат Осмонбек Артыкбаев призвал не забывать о достижениях правительства Кыргызстана. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

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Его выступление было невнятным и без вопросов. Он напомнил лишь о том, сколько правительство Кыргызстана сделало для энергетики республики.

«Вы критически сказали о деятельности правительства. Как говорится, одна ложка дегтя испортила бочку меда. Надо говорить и о положительных сторонах правительства, которое столько сделало, построило новую ТЭЦ, линию электропередачи», — сказал Осмонбек Артыкбаев.

Напомним, модернизацию ТЭЦ Бишкека китайской компанией ТВЕА активно продвигал Осмонбек Артыкбаев, занимавший тогда должность министра энергетики.